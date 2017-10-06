Первое время занимались сами, но нужны совсем другие результаты по Seo. https://comfortopt.com.ua Пожалуйста, укажите стоимость и объем работ.
Нужно разработать комплексную стратегию продвижения сайта.
Доброй ночи или дня,
Нужно разработать комплексную стратегию продвижения с определением исполнителей, сроков и бюджета для сайта продажи мебели, кухонь и предметов интерьера.
Регион, Москва, Московская область.
Сайт на данный момент разрабатывается.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Прогнать сайт по белым каталогам предлагайте варианты, ценыПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайту нужен специалист, который вытянет его по ключевикам в топ10 Бюджет небольшой. Копирайтер готов делать тексты. Рассмотрю любые предложения сотрудничества. Если работаете по постоплате - будет ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброй ночи или дня, Нужно разработать комплексную стратегию продвижения с определением исполнителей, сроков и бюджета для сайта детской одежды и обувиПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по продвижению в Гугл и Яндекс ( знающий работу )медицинская тематикаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется: 1) Установить коды ретаргетинга от Google и Яндекс на посадочную страницу созданную на timepad.ru 2) Настроить сбор посетителей страницы в базу 3) Настроить текстово-графические объявления (необходимые материалы будут предоставлены) ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
необходимо разместить сайт в социальных закладках и каталогах общей тематикиПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ищу специалиста с ОПЫТОМ для продвижения сайта в европе. сайт: https://goo.gl/LHKGj6 необходимо комплексно продвинуть его в разных странахПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Добрый день, для нашего клиента domchudes.com (сеть детских центров и агентство детских праздников) требуется сделать комплексный seo-аудит текущего состояния и на основании этого seo-аудита разработать seo-стратегию на 3 месяца с описанием проблем сайта и четкого ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Задача, найти 5 офферов с восходящей динамикой. Если у вас нет платного доступа к паблеру, то я предоставлюПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад