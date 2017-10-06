Нужно разработать комплексную стратегию продвижения сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок191 просмотр

Доброй ночи или дня, 

Нужно разработать комплексную стратегию продвижения с определением исполнителей, сроков и бюджета для сайта продажи мебели, кухонь и предметов интерьера. 

Регион, Москва, Московская область.

Сайт на данный момент разрабатывается.

8 лет назад
House-projects
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров