Здравствуйте! Мы ищем SEO специалиста для продвижения нашего сайта http://tile-911.ru . Чтоб сайт показывался на первых местах в выдаче Яндекса и Гугла.
SEO и маркетинговый аудит и стратегия (кратко)
Добрый день, для нашего клиента domchudes.com (сеть детских центров и агентство детских праздников) требуется сделать комплексный seo-аудит текущего состояния и на основании этого seo-аудита разработать seo-стратегию на 3 месяца с описанием проблем сайта и четкого плана их решения по пунктам. На выходе - 1 документ, который должен включать разделы: 1) цели и механизмы их достижения 2) план задач по следующим направлениям: 2.1) техническая и функциональная часть, 2.2) usability 2.3) креатив 2.4) контент 2.5) внешние факторы; 3) аудит usability, seo и технических факторов 4) анализ конкурентов 5) анализ поведения на основе google analytics и yandex metrika 6) анализ контента сайта 7) маркетинговые факторы втч сегментирование потребителей.
Доступ к системам аналитики и гугл вебмастеров предоставляется. Для обсуждения организуем прямое общение с клиентом и менеджером проекта.
Ориентируемся на срок до 3 рабочих дней, детальность – до 3 страниц A4 google docs (без картинок, только структура с минимальными описаниями) по каждому из документов, стоимость до 1000 рублей за 1 документ объемом около 3 страниц, оплата по факту (без предоплаты), напрямую исполнителю.
Если есть другие предложения – готовы обсуждать.
Какая может быть стоимость, срок, план реклизации проекта, условия?
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