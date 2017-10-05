Здравствуйте! Мы ищем SEO специалиста для продвижения нашего сайта http://tile-911.ru . Чтоб сайт показывался на первых местах в выдаче Яндекса и Гугла.
Оптимизация СЕО на портале ТИУ
[table]ЗадачаДобрый день, уважаемые специалисты!Нужен исполнитель, который сможет максимально эффективно настроить страницу сайта на площадке ТИУ. https://aisttorg.ru/Ценадоговорная.
Исходя из небольшого анализа сайта, вот список задач:
-Оформление товаров (правильное название, уникальное описание-1000-1500 символов до 5 ключевых фраз, максимальное кол-во характеристик) - 150 шт
-Оформить посадочную на Главную страницу (уникальный текст с добавлением ключевых слов, разбавленный картинками) - 1 шт
-Уникальная статья на "Главную страницу" (1000-1500 символов до 3 ключевых слов) - 1 шт
-Уникальная статья на Группы товаров (1000-1500 символов до 3 ключевых слов) - 4 шт
-Общая настройка SEO для "Главной" (подбор ключевых фраз, написание продающих заголовков-оформление мета тегов и <description> - 1 шт </p><p>-Общая настройка SEO для "Товары и Услуги" (подбор ключевых фраз, написание продающих заголовков-оформление мета тегов <title> и <description> - 1 шт </p><p>-Индивидуальная настройка SEO для "групп" (подбор ключевых фраз, написание продающих заголовков-оформление мета тегов <title> и <description> - 4 шт. </p><p>Так же жду ваших предложений.[/table]</p>
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