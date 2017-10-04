Создание семантического ядра

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Закрыт11 заявок157 просмотров

Здравствуйте!

Требуется создание семантического ядра для сайта медицинской тематики. Примерный объем работы: 50 групп по 25 ключей. В своем предложении оставляйте примерную стоимость за 1 ключ.

8 лет назад
BSemen
Семен 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров