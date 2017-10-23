Требуется разовая услуга вывода в топ 2 сайтов компании + 7 поддоменов - регионов. Ключи в принципе аналогичные у всех (дадим) Условия работы - оплата поэтапная (ставите срок вывода в топ 10 - ...
Необходима консультация и список необходимых работ по сайту (SEO)
Здравствуйте. Ситуация следующая: сайт (тематика - наращивание ресниц) в серч консоли гугла по позициям занимает очень не плохие места а на деле, при поиске это вовсе нет, вовсе - значит что сайта вообще нет в поиске. Также сайт довольно сильно прыгает по яндексу. Это тоже необходимо выяснить.
Мне необходим оптимизатор, который разъяснит эту ситуацию, проведет seo-анализ и даст рекомендации по дальнейшему продвижению сайта. Я сам оптимизатор и выводил запросы в ТОП, что это мне известно довольно хорошо, но тут случай особый, совсем не понятно, что с сайтом. Пишите вашу цену, url дам при переписке с потенциальным исполнителем. С вас только консультация, выявление причин падений в яндексе и неранжирования в гугле. Работу убдет удобно вести через ICQ или по Skype.
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