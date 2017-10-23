Необходима консультация и список необходимых работ по сайту (SEO)

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Завершен7 заявок173 просмотра

Здравствуйте. Ситуация следующая: сайт (тематика - наращивание ресниц) в серч консоли гугла по позициям занимает очень не плохие места а на деле, при поиске это вовсе нет, вовсе - значит что сайта вообще нет в поиске. Также сайт довольно сильно прыгает по яндексу. Это тоже необходимо выяснить.

Мне необходим оптимизатор, который разъяснит эту ситуацию, проведет seo-анализ и даст рекомендации по дальнейшему продвижению сайта. Я сам оптимизатор и выводил запросы в ТОП, что это мне известно довольно хорошо, но тут случай особый, совсем не понятно, что с сайтом. Пишите вашу цену, url дам при переписке с потенциальным исполнителем. С вас только консультация, выявление причин падений в яндексе и неранжирования в гугле. Работу убдет удобно вести через ICQ или по Skype.

8 лет назад
guest_15069611336062
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lubush-Golubush
Любовь 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 отзывов
8 лет назад
$1
9 дней
Задача поставленная мной довольно интересная и найти причину проблемности с индексацией в Гугле - не просто. Ведем работу около 2-х недель, причины понемногу проявляются. Работа производится постепенно, в удобное время, это очень радует, так как постоянно находится за компом нет возможности. Специалисты видно сразу очень толковые и опытные. Помимо проблем указанных в задании мы также обсуждаем параллельные вопросы и я получаю множество достойных, четких консультаций. Думаю, что моя проблеа уже в течении ближайшего времени разъясниться и мы продолжим работу над другими проектами! Рекомендую для сотрудничества по всем SEO-вопросам на все 100%!!!
Работа со Станиславом - сплошное удовольствие! Очень спокойный, вдумчивый и грамотный специалист. На связи - всегда. С оплатой всё ровно. Сейчас работаем над очень интересным проектом и Станислав организовал работу таким образом, чтоб работа над проектом велась рационально и совместно. Станислав мастер 99 лвл командной работы.) Спасибо, Станислав! С вами действительно здорово работать.))

Заявки фрилансеров

Lubush-Golubush
Любовь 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 отзывов
8 лет назад