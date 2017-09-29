Продвижение сайта по конкурентной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок235 просмотров

Ищем опытного и грамотного seoшника для продвижения сайта (тематика "кирпичи").

Задача: 

- продвижение сайта по ВЧ и СЧ – запросам в Яндексе и Гугле. 

Примерные запросы:

- кирпич (ВЧ) 

- клинкерный кирпич в москве 

- купить кирпич дешево 

- купить кирпич оптом 

- интернет магазин кирпича 

Коротко о сайте: сайт в ЯКе, тИЦ – 180, сайту 5 лет, Есть посадочные страницы и хороший каталог продукции. 

Подробнее информацию по проекту отправлю кандидату. 

Пишите:

- сроки (примерные) вывода сайта по запросам см. выше 

- ваши методы продвижения 

- гарантии 

от Вас: 

- опыт работы (в каких студиях, если есть опыт) 

- хорошее портфолио по текущим проектам 

- стабильная связь в скайпе 

- опишите коротко ваши знания/умения/методы продвижения сайтов 

Оплата: ежемесячно – стабильно на ВМР/Яд/Альфа/Тинькофф 

Ждем Ваши предложения. 

8 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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