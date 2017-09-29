1. Требуется ручная регистрация сайта в живых каталогах и справочниках в качестве бухгалтерской фирмы. 2. А также регистрация аккаунтов на тематических форумах с указанием сайта в профиле. Регион Москва. Текст описания компании предоставлю. ...
Продвижение сайта по конкурентной тематики
Ищем опытного и грамотного seoшника для продвижения сайта (тематика "кирпичи").
Задача:
- продвижение сайта по ВЧ и СЧ – запросам в Яндексе и Гугле.
Примерные запросы:
- кирпич (ВЧ)
- клинкерный кирпич в москве
- купить кирпич дешево
- купить кирпич оптом
- интернет магазин кирпича
Коротко о сайте: сайт в ЯКе, тИЦ – 180, сайту 5 лет, Есть посадочные страницы и хороший каталог продукции.
Подробнее информацию по проекту отправлю кандидату.
Пишите:
- сроки (примерные) вывода сайта по запросам см. выше
- ваши методы продвижения
- гарантии
от Вас:
- опыт работы (в каких студиях, если есть опыт)
- хорошее портфолио по текущим проектам
- стабильная связь в скайпе
- опишите коротко ваши знания/умения/методы продвижения сайтов
Оплата: ежемесячно – стабильно на ВМР/Яд/Альфа/Тинькофф
Ждем Ваши предложения.
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