Продвижение сайта по конкурентной тематики

Ищем опытного и грамотного seoшника для продвижения сайта (тематика "кирпичи").

Задача:

- продвижение сайта по ВЧ и СЧ – запросам в Яндексе и Гугле.

Примерные запросы:

- кирпич (ВЧ)

- клинкерный кирпич в москве

- купить кирпич дешево

- купить кирпич оптом

- интернет магазин кирпича

Коротко о сайте: сайт в ЯКе, тИЦ – 180, сайту 5 лет, Есть посадочные страницы и хороший каталог продукции.

Подробнее информацию по проекту отправлю кандидату.

Пишите:

- сроки (примерные) вывода сайта по запросам см. выше

- ваши методы продвижения

- гарантии

от Вас:

- опыт работы (в каких студиях, если есть опыт)

- хорошее портфолио по текущим проектам

- стабильная связь в скайпе

- опишите коротко ваши знания/умения/методы продвижения сайтов

Оплата: ежемесячно – стабильно на ВМР/Яд/Альфа/Тинькофф

Ждем Ваши предложения.