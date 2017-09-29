Регистрация сайта бухгалтерии в каталогах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки233 просмотра

1. Требуется ручная регистрация сайта в живых каталогах и справочниках в качестве бухгалтерской фирмы.

2. А также регистрация аккаунтов на тематических форумах с указанием сайта в профиле.

Регион Москва. Текст описания компании предоставлю.

Все регистрационные данные аккаунтов нужно сохранить и предоставить.

Стоимость за одну регистрацию договорная.

8 лет назад
guero
Алекс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров