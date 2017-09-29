Создать Robots.txt

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки148 просмотров

Нужен грамотный сео-специалист, проанализировать сайт и написать для поисковиков robots.txt

Цены пишите, выберу специалиста с большим опытом . Оплата по факту, любым удобным для Вас способом ( желательно банковской картой)

8 лет назад
rezzzvin
Евгений 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист! Еще будем работать обязательно
Хороший заказчик, продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад