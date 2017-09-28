Сео специалист

$345
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок198 просмотров

Продвижение сайта в сфере ателье -  пошив женской , мужской одежды, ремонт одежды. Далее будут новые разделы - пошив штор, химчистка. Только профессионал с подтвержденными работами.  Оплата - 20.000 руб. 

8 лет назад
swatch
Андрей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров