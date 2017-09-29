Установить приложение и опубликовать отзыв на App Store

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок198 просмотров

Здравствуйте!

Нужно опубликовать положительный отзыв и поставить 5 звезд для приложения на App Store. Сделать это можно только с Iphone.

Исполнителю будет выдан промокод для установки платного приложения, а также готовый текст.

Оплату удобнее всего производить в гривнах (Приват 24).

8 лет назад
akhromieiev
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

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