Установить приложение и опубликовать отзыв на App Store

Здравствуйте!

Нужно опубликовать положительный отзыв и поставить 5 звезд для приложения на App Store. Сделать это можно только с Iphone.

Исполнителю будет выдан промокод для установки платного приложения, а также готовый текст.

Оплату удобнее всего производить в гривнах (Приват 24).