Требуется опытный сеошник для продвижения сайта. За кротчайшие сроки вывести в топ-3. нужно будет продвигать одну страницу по двум запросам. Фрилансер из Украины, Днепр (важно). фрилансеров с другого города не рассматриваю
Наладить арбитраж трафика
Нужны люди, которые имели опыт работы в командах занимающихсяарбитражем траффика. Если вы из таких, сообщите пожалуйста ваш скайп, в какойдолжности работали, что делали и дайте ссылку на контору в которой трудились.
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