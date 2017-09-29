Сео-оптимизация

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Закрыт14 заявок233 просмотра

Необходимо провести анализ лэндинга по ремонту телефонов/ноутбуков, выработать сео-рекомендации для поднятия в топе (сейчас в регионе в топ 3 в гугде по запросам ремонт айфонов , ремонт iphone и тп и в топ 10 по ним же в яндексе). Задача ТОП1 везде.

Так же продумать логику и юзабилити расширения сайта - будут добавляться конкретные марки телефонов (конкретно ремонт сони и  самсунг), соответсвенно вывод в топ запросов ремонт sony и тд.

Так же нужно ежемесячное ведение сео и контроль.

Сайт в лс.

Приоритет опыту, цене, срокам.

8 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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