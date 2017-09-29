Отредактировать текст на одностраничном сайте. SEO

Изменить текст нужно одно-страничного сайта

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Вот как сайт выглядит сейчас http://www.casinooreanda-help.com

И во вложении покажу, как будет выглядеть

Нужно понять, какой текст стоит в выдаче и перенести на новый дизайн и нужно будет его дописать для новых функций

Чтобы если пользователь потерял доступ к сайту, чтобы он мог найти этот в поисковике и там он найдет обходные пути .