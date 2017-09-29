Требуется опытный сеошник для продвижения сайта. За кротчайшие сроки вывести в топ-3. нужно будет продвигать одну страницу по двум запросам. Фрилансер из Украины, Днепр (важно). фрилансеров с другого города не рассматриваю
Продвижение сайта
Добрый день, необходимо продвижение сайта wallett.ru Бюджет 5000 руб. в месяц на ближайшие 3 месяца, при наличии результатов бюджет будет увеличен в дальнейшем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Метрику настроить для рекламы в яндекс директПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброе время суток, нужно зарегистрировать сайт с активной ссылкой в рейтинговых украинских каталогах, с целью повысить позиции сайта. Ресторанная тематика! Жду ваших предложений!Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен грамотный сео-специалист, проанализировать сайт и написать для поисковиков robots.txt Цены пишите, выберу специалиста с большим опытом . Оплата по факту, любым удобным для Вас способом ( желательно банковской картой)Завершен8 лет назад
- $2
Здравствуйте! Нужно опубликовать положительный отзыв и поставить 5 звезд для приложения на App Store. Сделать это можно только с Iphone. Исполнителю будет выдан промокод для установки платного приложения, а ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны люди, которые имели опыт работы в командах занимающихсяарбитражем траффика. Если вы из таких, сообщите пожалуйста ваш скайп, в какойдолжности работали, что делали и дайте ссылку на контору в которой трудились.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $345
Продвижение сайта в сфере ателье - пошив женской , мужской одежды, ремонт одежды. Далее будут новые разделы - пошив штор, химчистка. Только профессионал с подтвержденными работами. Оплата - 20.000 руб.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно выяснить некоторые вопросы, связанные с аудитом сайта в Screaming Frog. Два часа консультаций.Завершен8 лет назад
- $30
Есть много сайтов на разные города. Сайты делались 3 года как копия с 1 сайта, заменялось лишь название города. В яндексе каждому сайта присвоен свой регион. Тематика была не особо конкурентной, поэтому ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт: fortuna-a.ru В топ 10 Места: 1. Обухово 2. Старая КупавнаЗавершен7 лет назад