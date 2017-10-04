Собрать семантическое ядро и сделать кластеризацию.

Собрать семантическое ядро для сайта и сделать кластеризацию, по заданной теме.

Тема "Отношения" Ключевые слова ушла жена, ушел муж, как вернуть и т.д. все что рядом лежит.

На выходе должен получится Exel файл с ключевыми словами (около 100) сгруппированными в кластер по сч и нч запросам.

По ключевикам будут написаны статьи в которых будут использоваться слова из кластера.