Собрать семантическое ядро и сделать кластеризацию.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок232 просмотра

Собрать семантическое ядро для сайта и сделать кластеризацию, по заданной теме.

Тема "Отношения" Ключевые слова ушла жена, ушел муж, как вернуть и т.д. все что рядом лежит.

На выходе должен получится Exel файл с ключевыми словами (около 100) сгруппированными в кластер по сч и нч запросам. 

По ключевикам будут написаны статьи в которых будут использоваться слова из кластера.

8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
8 лет назад
$10
1 день
Все четко и в срок, рекомендую.
Влад хорошо поставил ТЗ и быстро оплатил работу. Рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
8 лет назад