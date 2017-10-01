Вывод нескольких сайтов в топ 10

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок267 просмотров

Требуется разовая услуга вывода в топ 2 сайтов компании + 7 поддоменов - регионов. 

Ключи в принципе аналогичные у всех (дадим)

Условия работы - оплата поэтапная (ставите срок вывода в топ 10 - оплата при этом каждые две недели.

Обязательное условие - работа со ссылками только в Миралинкс в нашем аккаунте, статьи - с вас.

Оплата обсуждается, но у нас есть фиксированный бюджет он указан в проекте. 

Писать только если вам подходят условия и вы готовы к таким сжатым срокам, остальное обсуждаемо. 

Тематика СУОТ, обязательное условие, чтобы через 1 месяц сайты уже были на 20-30 % от результатов всех ключей. 

Ключи прилагаются в файле, там же указан основной сайт, и регионы поддоменов (они называются от основного домена отличием префикса сокращенного названия региона , Москва - мск и т.д.)

Сегодня после 23 ч по мск готова обсудить конкретные предложения в лс или здесь. Писать только если вас устраивает цена и условия оплаты. Оплата на яд предпочтительна, строго в рублях.

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

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