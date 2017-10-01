Требуется продвижение сайта energoing.ru в основных поисковиках (яндекс, гугл, маил) по НЧ и СЧ запросам ( 10-12 запросов)
Вывод нескольких сайтов в топ 10
Требуется разовая услуга вывода в топ 2 сайтов компании + 7 поддоменов - регионов.
Ключи в принципе аналогичные у всех (дадим)
Условия работы - оплата поэтапная (ставите срок вывода в топ 10 - оплата при этом каждые две недели.
Обязательное условие - работа со ссылками только в Миралинкс в нашем аккаунте, статьи - с вас.
Оплата обсуждается, но у нас есть фиксированный бюджет он указан в проекте.
Писать только если вам подходят условия и вы готовы к таким сжатым срокам, остальное обсуждаемо.
Тематика СУОТ, обязательное условие, чтобы через 1 месяц сайты уже были на 20-30 % от результатов всех ключей.
Ключи прилагаются в файле, там же указан основной сайт, и регионы поддоменов (они называются от основного домена отличием префикса сокращенного названия региона , Москва - мск и т.д.)
Сегодня после 23 ч по мск готова обсудить конкретные предложения в лс или здесь. Писать только если вас устраивает цена и условия оплаты. Оплата на яд предпочтительна, строго в рублях.
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