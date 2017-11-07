Продвижение сайта energoing.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок205 просмотров

Требуется продвижение сайта energoing.ru  в основных поисковиках (яндекс, гугл, маил) по НЧ и СЧ запросам ( 10-12 запросов)

8 лет назад
dimarus1
Дмитрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$85
30 дней
Антон проявил себя в работе настоящим специалистом своего дела, всегда был на связи , предоставлял подробную консультацию и отчет о проделанной работе. Оптимально цена-качество. Однозначно рекомендую!
Дмитрий четко ставит задачи, всегда оперативно отвечает на вопросы и оплаты производит всегда вовремя. Буду рад поработать с ним еще.

Заявки фрилансеров

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад