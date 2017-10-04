SEO-аудит и SEO-стратегия на 3 месяца для сайта

Добрый день, для нашего клиента lingvotech.com требуется сделать комплексный seo-аудит текущего состояния и на основании этого seo-аудита разработать seo-стратегию на 3 месяца с описанием проблем сайта и четкого плана их решения по пунктам.

SEO-аудит должен включать разделы: а) usability б) анализ конкурентов в) анализ google analytics и yandex metrika г) контент сайта д) seo факторы е) технические факторы ж) маркетинговые факторы втч сегментирование потребителей. SEO-стратегия должна включать план задач по следующим направлениям: =цели и механизмы их достижения, а именно а) техническая и функциональная часть, б) usability в) креатив г) контент д) внешние факторы. Доступ к системам аналитики и гугл вебмастеров предоставляется. Для обсуждения организуем прямое общение с клиентом и менеджером проекта.

Ориентируемся на срок до 4 рабочих дней, детальность - до 3 страниц A4 google docs (без картинок, только структура с минимальными описаниями) по каждому из документов, стоимость до 5000 рублей на все 2 документа, оплата по факту (без предоплаты), напрямую исполнителю.

Если есть другие предложения - готовы обсуждать.

Какая может быть стоимость, срок, план реклизации проекта, условия?