Нужен Seo специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок261 просмотр

Нужно просмотреть проект по туризму для Украины и подсказать почему не растем при соблюдении всех рекомендаций

Проект проверен неоднократно разными специалистами по SEO в том числе и отсюда. Все рекомендации были выполнены еще пол года назад.

8 лет назад
newkrut
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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