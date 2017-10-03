Нужно вывести группу в ТОП 3 в вк по запросу "высшая математика"

Интересует за какой срок можете это сделать и можете ли. Группа https://vk.com/studservice_net. Желательно конечно вывести на первое место. Оцените пожалуйста стоимость выполнения данной работы.

Так же интересует ведение этой группы, размещение постов и постепенное увеличение заинтересованных подписчиков. Стоимость такой услуги в месяц? и какие прогнозы по результативности Вашей деятельности?

Если все будет отлично, то и другие мои группы тоже хотелось бы вывести в ТОП.