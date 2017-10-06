Продвижение сайта в ТОП яндекса, гугла.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок217 просмотров

Необходимо продвинуть определённую категорию запросов в ТОП –10 яндекса и гугла. В приоритете яндекс. Нужно будет проделать разные работы. С

текстом, ключами, перелинковкой, закупка ссылок, написание отзывов, статей. Возможно

другие SEO работы, сопутствующиеулучшению показателей в выдаче.

Тематика – остекление балконов и лоджий. Хочу заметить, что ненадо раскручивать запросы по теме «окна ПВХ» и им подобные, только об

остеклении. Запросы по балконам в приоритете, а лоджии второстепенные. Сайт по

адресу http://mosgor-balkon.ru/

Прошу указать примерную вашу цену на такой вид работы, по этой тематике. 

Написание статей
8 лет назад
travelmate2413
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$250
30 дней
Были проведены всевозможные работы для продвижения нужных мне ключей в ТОП-10 и ТОП-3. Где-то работа с текстом, количеством ключей на странице. Перелинковка, микроразметка, метаданные, теги и т.п. Закупка ссылочной массы и её дальнейшее отслеживание по качеству. Николай всегда находиться на связи, вовремя выполняет поставленные задачи, даёт дельные советы по сайту. Работа с Николаем началась в начале 2016 года. За это время резко выросла посещаемость сайта и как следствие рост продаж. При этом хочу заметить, конкурентность в моём бизнесе, очень высокая. Так же хочу сказать о стоимости услуг. Как я считаю, Николай просит за свою работу адекватную цену. Я и сам достаточно понимаю о продвижении, некоторое время продвигал сайт самостоятельно. Но у меня нет времени, следить за всеми тенденциями и изменениями, которые происходят в этой области. А изменения происходят постоянно. Я же, должен занимать своими прямыми обязанностями по бизнесу. Так что рекомендую Николая с самой положительной стороны.
С Алексеем приятно работать. На протяжении всего времени работы над проектом он постоянно на связи. Оплата поступает своевременно. Надеюсь на дальнейший рост и развитие компании Алексея.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад