Продвижение сайта в ТОП яндекса, гугла.

Необходимо продвинуть определённую категорию запросов в ТОП –10 яндекса и гугла. В приоритете яндекс. Нужно будет проделать разные работы. С

текстом, ключами, перелинковкой, закупка ссылок, написание отзывов, статей. Возможно

другие SEO работы, сопутствующиеулучшению показателей в выдаче.

Тематика – остекление балконов и лоджий. Хочу заметить, что ненадо раскручивать запросы по теме «окна ПВХ» и им подобные, только об

остеклении. Запросы по балконам в приоритете, а лоджии второстепенные. Сайт по

адресу http://mosgor-balkon.ru/

Прошу указать примерную вашу цену на такой вид работы, по этой тематике.