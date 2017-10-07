Запрос на расценки и фронт работ по продвижению сайта

Добрый день!

У нас есть интернет-магазин детской одежды премиум-класса, бизнес находится в Швейцарии.

Цель - продвижение сайта на первые страницы в поисковиках, баннеры, cookies, соцсети (?) и т.д. Т.е. все сопутствующие эффективному продвижению составляющие.

Целевая аудитория - прежде всего жители Швейцарии, а также, во вторую очередь - жители России.

Интересуют следующее:

1. Фронт работ

2. Алгоритм действий

3. Стоимость Ваших услуг

С уважением,

Нана