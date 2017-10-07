Специалист для сео-оптимизации статей в блоге.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок138 просмотров

Нужен специалист для сео-оптимизации статей в блоге. Блог на английском языке, в неделю выходит 2-3 новые статьи. Каждую из них нужно оптимизировать. Ваша задача: составление оптимизированных тегов: Title, H1, H2, Meta-Description, Meta-Keywords на грамотном английском языке для каждой страницы - статьи блога.

8 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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