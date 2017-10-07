Доброго времени суток. Необходимо сделать оптимизацию сайта: http://gocsgo.info/ Что необходимо оптимизировать: Настроить robots. txt, sitemap. xml, а также htaccess и wp-config. php (при необходимости). Прошу отметить, что Robots. txt и Sitemap. ...
Специалист для сео-оптимизации статей в блоге.
Нужен специалист для сео-оптимизации статей в блоге. Блог на английском языке, в неделю выходит 2-3 новые статьи. Каждую из них нужно оптимизировать. Ваша задача: составление оптимизированных тегов: Title, H1, H2, Meta-Description, Meta-Keywords на грамотном английском языке для каждой страницы - статьи блога.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
На данный момент все компании настроены правильно профессионалами, т.е. было составлено сем.ядро, компании разделены на группы для каждого ключевика, много вариаций объявлений и тп. Поток целевой, конверсии продаж с сайта healthhair.kz около 2%. ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется симантическое ядро для написания статей на тему салонов красоты, ухода за волосами и т.д.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! У нас есть интернет-магазин детской одежды премиум-класса, бизнес находится в Швейцарии. Цель - продвижение сайта на первые страницы в поисковиках, баннеры, cookies, соцсети (?) и т.д. Т.е. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброй ночи или дня, Нужно разработать комплексную стратегию продвижения с определением исполнителей, сроков и бюджета для сайта продажи мебели, кухонь и предметов интерьера. Регион, Москва, Московская область. Сайт на данный ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Первое время занимались сами, но нужны совсем другие результаты по Seo. https://comfortopt.com.ua Пожалуйста, укажите стоимость и объем работ.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Прогнать сайт по белым каталогам предлагайте варианты, ценыПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайту нужен специалист, который вытянет его по ключевикам в топ10 Бюджет небольшой. Копирайтер готов делать тексты. Рассмотрю любые предложения сотрудничества. Если работаете по постоплате - будет ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброй ночи или дня, Нужно разработать комплексную стратегию продвижения с определением исполнителей, сроков и бюджета для сайта детской одежды и обувиПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по продвижению в Гугл и Яндекс ( знающий работу )медицинская тематикаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад