Настроить цели

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Нужно настроить цели в Яндекс метрике и в Google аналитике. 

Цель - регистрация на семинар. 

CMS Wordpress, плагин через который регистрируются Contact Form 7.

Пример страницы регистрации http://www.sba-consult.ru/seminar-form?id=7594 

Стандартными настройками данные не передаются http://joxi.ru/NDrlR9IvD53O2P .

Пожалуйста, в вашем предложении указывайте стоимость вашей работы.

WordPress
8 лет назад
andrew2005
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров