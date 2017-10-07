Требуется раскрутка сайта по одежде

Нужен специалист для сео-оптимизации статей в блоге. Блог на английском языке, в неделю выходит 2-3 новые статьи. Каждую из них нужно оптимизировать. Ваша задача: составление оптимизированных тегов: Title, H1, H2, Meta-Description, Meta-Keywords на грамотном английском языке для ...