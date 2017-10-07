Доброго времени суток. Необходимо сделать оптимизацию сайта: http://gocsgo.info/ Что необходимо оптимизировать: Настроить robots. txt, sitemap. xml, а также htaccess и wp-config. php (при необходимости). Прошу отметить, что Robots. txt и Sitemap. ...
Требуется раскрутка сайта по одежде
Требуется раскрутка сайта интернет магазина одежды по Москве.
Оплата от 5 тыс. рублей в месяц.
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