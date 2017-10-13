Сео помощь

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Завершен9 заявок179 просмотров

Собираюсь продвигать сайт в гугле, необходим:

- анализ сайта по ошибкам;

- план по размещению ссылок;

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
8 лет назад
$90
1 день
Тарас профессионал своего и дела и замечательный человек, так как: - он выполнил работу в рамках сроков; - его результат был очень информативным и понятным; - он постоянно помогал и давал советы, по всем интересующим меня моментам;
С Андреем работать одно удовольствие, приятный в общении человек. Работу оплатил быстро + премия. Однозначно, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
8 лет назад