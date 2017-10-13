Оптимизировать сайт по аренде

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок195 просмотров

Необходимо seo оптимизировать сайт по аренде недвижимости. Заголовки H1 мета теги title и description, доработать навигацию и повысить скорость работы сайта.

8 лет назад
zemelshik
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$500
2 дня
Спасибо Давиду и команде за проделанную работу. Всё сделали согласно ТЗ в кратчайшие сроки. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Александр всегда на связи, своевременная оплата и ответы на возникающие вопросы.

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад