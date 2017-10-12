Консультация по СЕО

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок212 просмотров

Добрый день, коллеги. Нужна скайп консультация 30 минут по СЕО, текущей ситуации сайтов https://goo.gl/zvV1Lc и https://goo.gl/TU1bn8 с предложением в продвижении. В письменном виде с ценами. 

По результатам консультации можете получить финансирование по предложенной смете и продолжение сотрудничества.

Работаю только напрямую с исполнителем. 

8 лет назад
iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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