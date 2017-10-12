Консультация по СЕО

Добрый день, коллеги. Нужна скайп консультация 30 минут по СЕО, текущей ситуации сайтов https://goo.gl/zvV1Lc и https://goo.gl/TU1bn8 с предложением в продвижении. В письменном виде с ценами.

По результатам консультации можете получить финансирование по предложенной смете и продолжение сотрудничества.

Работаю только напрямую с исполнителем.