SEO и полный аудит сайта

Требуется поднять в топ 10-5

Сайт kubanlaser.ru

Перечень работ:

- анализ сайта;

- аудит коммерческих факторов;

- составление семантического ядра (более 200 запросов);

- обновление структуры сайта, распределение запросов по страницам;

- проведение SEO-аудита;

- составление списка рекомендаций по внутренней оптимизации:

- - оптимизированные теги title, H1, H2, description и keywords для всех важных при продвижении страниц;

- - замечания по ЧПУ;

- - основных зеркал, закрытие от индексации и т.д.

- составление задания на копирайт с перелинковкой.

- Написание статей, и рекомендации для копирайтера

На данный момент сейчас сайт со старым дизайном, будем переделывать 1-2 недели максимум работы уже идут.

Кто что может предложить, ценник прошу не загибать.