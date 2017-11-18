Продвижение сайта

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Завершен11 заявок210 просмотров

Необходимо вывести сайт izumrud-cleaning.com.ua на первые страницы. Была проделана внутренняя оптимизация специалистом, при разработке сайта. Интересуют стоимость, сроки, какие есть варианты работы, какая гарантия, и что входит в стоимость работ?

8 лет назад
izumrud-cleaning
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
8 лет назад
$100
30 дней
Всю работу Евгений делает в сроки, всегда на связи, очень доволен коммуникацией и результатом, который уже видно всего лишь за месяц совместной работы!
Коммуникация хорошая, оплата всегда вовремя. Спасибо за доверие и сотрудничество!

Заявки фрилансеров

evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
8 лет назад