Продвижение по трафику

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок166 просмотров

Интернет-магазин по рюкзакам и сумкам. Сайт  в облаке. Доступа по фтп нет.

Есть трафик, 3 месяца. Небольшой рост.

Требуется привлечение целевого (!) трафика и\или лидов. 

Критерии - не ухудшение ситуации с поведенческими (% отказов и  т.п.), увеличение (как минимум не ухудшение конверсии)

8 лет назад
veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров