Анализ и СЕО-оптимизация сайта

Проанализировать мой сайт и навести с ним порядок. https://sevprofi.ru/ Сайт автосервиса, т.е. автомобильная тематика. Сайт создан на платформе нетхауса, сам этому уже не рад. Если будут конструктивные и не шокирующие финансово, предложения по переносу и ведению сайта - рассмотрю. Но это вторично и не спешно.

Что подразумеваю под навести порядок:

-robot.txt (гугл на него ругается)

-сайтмап

-проиндексировать в гугле (обязательно!) В яндексе вроде более не менее.

-замечания по поводу title, description

-замечания по оригинальности текстов (все объявления дублируются мной на разных сайтах бесплатных объявлений. И как быть, не знаю) Рерайтинг пока не нужен, пока только замечания.

-Предложения по поднятию в топ поиска по региону (Крым)

-Общие замечания по исправлению других ошибок влияющих на посещаемость и рейтинг, ТИЦ и т.д.

Общее дополнение: нужен ОДИН! ТОЛКОВЫЙ! Не дорогой специалист для сотрудничества.

Требования к кандидатам: не моложе 25, с отзывами от 30 и больше (любых, в том числе и отрицательных,не ошибаетя только тот, кто ничего не делает) примеры сайтов с которыми работали.

ПыСы: Этот сайт, как и 2 других делал полностью сам, понимаю, что ошибок там масса. Мои знания очень поверхностные, но их хватает, что бы понять, когда начинают разводить.