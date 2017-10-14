Требуется поднять в топ 10-5 Сайт kubanlaser.ru Перечень работ: - анализ сайта; - аудит коммерческих факторов; - составление семантического ядра (более 200 запросов); - ...
Анализ и СЕО-оптимизация сайта
Проанализировать мой сайт и навести с ним порядок. https://sevprofi.ru/ Сайт автосервиса, т.е. автомобильная тематика. Сайт создан на платформе нетхауса, сам этому уже не рад. Если будут конструктивные и не шокирующие финансово, предложения по переносу и ведению сайта - рассмотрю. Но это вторично и не спешно.
Что подразумеваю под навести порядок:
-robot.txt (гугл на него ругается)
-сайтмап
-проиндексировать в гугле (обязательно!) В яндексе вроде более не менее.
-замечания по поводу title, description
-замечания по оригинальности текстов (все объявления дублируются мной на разных сайтах бесплатных объявлений. И как быть, не знаю) Рерайтинг пока не нужен, пока только замечания.
-Предложения по поднятию в топ поиска по региону (Крым)
-Общие замечания по исправлению других ошибок влияющих на посещаемость и рейтинг, ТИЦ и т.д.
Общее дополнение: нужен ОДИН! ТОЛКОВЫЙ! Не дорогой специалист для сотрудничества.
Требования к кандидатам: не моложе 25, с отзывами от 30 и больше (любых, в том числе и отрицательных,не ошибаетя только тот, кто ничего не делает) примеры сайтов с которыми работали.
ПыСы: Этот сайт, как и 2 других делал полностью сам, понимаю, что ошибок там масса. Мои знания очень поверхностные, но их хватает, что бы понять, когда начинают разводить.
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