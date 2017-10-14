Консультация по разработке новой версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок123 просмотра

Старый трастовый сайт строительной тематики (лкм) переписывается на новый современный движок. Нужно сопровождение по юзабилити и seo на этапе разработки и перехода

8 лет назад
slavakrasko
Сергей 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров