Проанализировать мой сайт и навести с ним порядок. https://sevprofi.ru/ Сайт автосервиса, т.е. автомобильная тематика. Сайт создан на платформе нетхауса, сам этому уже не рад. Если будут конструктивные и не шокирующие финансово, предложения по переносу ...
Сбор, чистка и кластеризация семантического ядра по ряду тематик
Добрый день!
Необходимо собрать, вычистить и кластеризовать семантику ЯД и ГА по направлениям:
- монтаж систем видеонаблюдения
- ИТ-обслуживание (ИТ-аутсорсинг, настройка сетей, серверов, бесшовного wi-fi, ip-телефонии и т.д.)
- монтаж сетей (СКС, ЛВС, электромонтаж и т.д.)
- монтаж СКУД, УРВ, Турникеты, шлагбаумы
Регионы: Самара и область, Ростов-на-дону и область.
Ожидается на выходе 3-10 тысяч проминусованных, кластеризованных ключей общей частотностью от 30000 до 70000, индивидуальной частотностью от 5 до 200.
Порядок работы:
1) вы даете высокочастотные ключи
2) мы их минусуем, даем список стопов
3) вы парсите с учетом списка стопов до требуемой частотности
4) вы минусуете не адватные коммерческой тематике запросы
5) мы минусуем то что осталось
6) вы кластеризуете и даете список кластеров с ключами, а также списки минусов покластерно и общий на направление.
Оплата поэтапно по направлениям. Способ оплаты согласуем, нам предпочтителен безнал с юрлица на юрлицо, но возможны варианты при адекватной цене работ. Предлагайте.
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