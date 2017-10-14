Сбор, чистка и кластеризация семантического ядра по ряду тематик

Добрый день!

Необходимо собрать, вычистить и кластеризовать семантику ЯД и ГА по направлениям:

- монтаж систем видеонаблюдения

- ИТ-обслуживание (ИТ-аутсорсинг, настройка сетей, серверов, бесшовного wi-fi, ip-телефонии и т.д.)

- монтаж сетей (СКС, ЛВС, электромонтаж и т.д.)

- монтаж СКУД, УРВ, Турникеты, шлагбаумы

Регионы: Самара и область, Ростов-на-дону и область.

Ожидается на выходе 3-10 тысяч проминусованных, кластеризованных ключей общей частотностью от 30000 до 70000, индивидуальной частотностью от 5 до 200.

Порядок работы:

1) вы даете высокочастотные ключи

2) мы их минусуем, даем список стопов

3) вы парсите с учетом списка стопов до требуемой частотности

4) вы минусуете не адватные коммерческой тематике запросы

5) мы минусуем то что осталось

6) вы кластеризуете и даете список кластеров с ключами, а также списки минусов покластерно и общий на направление.

Оплата поэтапно по направлениям. Способ оплаты согласуем, нам предпочтителен безнал с юрлица на юрлицо, но возможны варианты при адекватной цене работ. Предлагайте.