Старый трастовый сайт строительной тематики (лкм) переписывается на новый современный движок. Нужно сопровождение по юзабилити и seo на этапе разработки и перехода
Услуги специалиста по лидогенерации
Требуется специалист по оказанию услуг лидогенерации для привлечение целевых пользователей на сайт (целевые страницы) и конвертацию в заявки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо собрать, вычистить и кластеризовать семантику ЯД и ГА по направлениям: - монтаж систем видеонаблюдения - ИТ-обслуживание (ИТ-аутсорсинг, настройка сетей, серверов, бесшовного wi-fi, ip-телефонии и т.д.) - монтаж сетей ...Закрыт7 лет назад
Проанализировать мой сайт и навести с ним порядок. https://sevprofi.ru/ Сайт автосервиса, т.е. автомобильная тематика. Сайт создан на платформе нетхауса, сам этому уже не рад. Если будут конструктивные и не шокирующие финансово, предложения по переносу ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Необходимо SEO продвижение сайта http://gazgrand.com.ua/ на постоянной основе.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется некий сайт (возраст 4 года) По определенному пулу связанной семантики сайт выпал из ТОП. Нужна экспертная оценка и заключение с рекомендациями по след. вопросам: 1. Почему сайт потерял позиции ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
PS На стандартные автоответы не отвечаю. Доброго дня или ночи! Есть сайт детской одежды nasha-smena.ru Нужен специалист, который займется продвижение сайта (контекстная реклама, SEO и т.д.) ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо вывести сайт izumrud-cleaning.com.ua на первые страницы. Была проделана внутренняя оптимизация специалистом, при разработке сайта. Интересуют стоимость, сроки, какие есть варианты работы, какая гарантия, и что входит в стоимость работ?Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Проект kmpn.ru (работает отдельно еще 170 поддоменов http://kmpn.ru/filialy/ ). Достичь цели 5000 визитов со всей России. Выслушаю Ваши предложенияЗакрыт7 лет назад
нужно вывести сайт в топ поиска Гугл, vip-service.kh.ua , сроки, цены и условия сотрудничества жду в лсПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Подбор базовых ключевых слов (5-7), написание небольшого (до 300-400 зн.) шаблонного текста под них, составление заголовка. Тематика - строительные материалы. Объем работы - около 1-2 тыс. товаров.Закрыт8 лет назад