Продвижение вокальной студии

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Закрыт6 заявок236 просмотров

Богдан здравствуйте! Возьмётесь за раскрутку группы ВК (для начала)? Скажите можно ли из этой группы что-то сделать?

нужны тёплые и горячие клиенты. Не боты. 

Жду ответа. Спасибо. 

8 лет назад
denevost
Дэни 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров