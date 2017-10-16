Маркетинг мобильных приложений: оценка идеи, ТЗ, методов раскрутки

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Доброго времени суток.

Интересует опытный маркетолог-SEO, который участвовал уже не в одном Android/IOS проекте.

Нашему проекту нужно review идеи и функционала(есть ТЗ), а также предложения по способам монетизации и оценка окупаемости проекта.

AndroidiOS
8 лет назад
slytvyn
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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