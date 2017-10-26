Интернет-магазин по рюкзакам и сумкам. Сайт в облаке. Доступа по фтп нет. Есть трафик, 3 месяца. Небольшой рост. Требуется привлечение целевого (!) трафика и\или лидов. Критерии - не ухудшение ситуации с поведенческими ...
Подготовка посадочных страниц для продвижения
Необходимо собрать семантическое ядро на 20 тем, составить комплекты метатегов, подготовить ТЗ копирайтерам со структурой статей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Богдан здравствуйте! Возьмётесь за раскрутку группы ВК (для начала)? Скажите можно ли из этой группы что-то сделать? нужны тёплые и горячие клиенты. Не боты. Жду ответа. Спасибо.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по оказанию услуг лидогенерации для привлечение целевых пользователей на сайт (целевые страницы) и конвертацию в заявки.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Старый трастовый сайт строительной тематики (лкм) переписывается на новый современный движок. Нужно сопровождение по юзабилити и seo на этапе разработки и переходаПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо собрать, вычистить и кластеризовать семантику ЯД и ГА по направлениям: - монтаж систем видеонаблюдения - ИТ-обслуживание (ИТ-аутсорсинг, настройка сетей, серверов, бесшовного wi-fi, ip-телефонии и т.д.) - монтаж сетей ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Проанализировать мой сайт и навести с ним порядок. https://sevprofi.ru/ Сайт автосервиса, т.е. автомобильная тематика. Сайт создан на платформе нетхауса, сам этому уже не рад. Если будут конструктивные и не шокирующие финансово, предложения по переносу ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Необходимо SEO продвижение сайта http://gazgrand.com.ua/ на постоянной основе.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется некий сайт (возраст 4 года) По определенному пулу связанной семантики сайт выпал из ТОП. Нужна экспертная оценка и заключение с рекомендациями по след. вопросам: 1. Почему сайт потерял позиции ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
PS На стандартные автоответы не отвечаю. Доброго дня или ночи! Есть сайт детской одежды nasha-smena.ru Нужен специалист, который займется продвижение сайта (контекстная реклама, SEO и т.д.) ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо вывести сайт izumrud-cleaning.com.ua на первые страницы. Была проделана внутренняя оптимизация специалистом, при разработке сайта. Интересуют стоимость, сроки, какие есть варианты работы, какая гарантия, и что входит в стоимость работ?Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад