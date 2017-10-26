Подготовка посадочных страниц для продвижения

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок177 просмотров

Необходимо собрать семантическое ядро на 20 тем, составить комплекты метатегов, подготовить ТЗ копирайтерам со структурой статей

8 лет назад
y-tec0209
Юрий 
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 лет назад
$200
1 день
Качественная работа. Исполнитель всегда на связи. Консультирует, оказывает информационную поддержку. Опытный, грамотный. Будем обращаться еще
Работаем уже второй раз и второй раз рекомендую к сотрудничеству как порядочного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 лет назад