Написать рассыльник, прикрепить к хосту и потом настроить

Необходимо сделать рассыльник писем через веб-интерфейс. Раньше пользовались, но было все утрачено без возврата.

Восстановить возможности нет, нужно сделать заново.

Вид как было в приложении (можно интерпретировать по своему, главное – чтобы письма уходили)

+1 файл чтобы можно было приложить к письму.

автоматическая отписка от писем чтобы работала

Отправляем по 1-5 тыс. писем за один раз два-три раза в месяц.

Прикрутить это все к хосту, настроить чтобы письма в спам не уходили.