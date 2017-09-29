Демоны загрузки данных с различных REST API сервисовОС: Linux Ubuntu ServerИспользуемые технологии: Python, MongoDBОписание задачи:Демон должен с заданной периодичностью производить запросы к серверам по протоколу REST API. Полученные данные могут быть обработаны по заданному алгоритму. ...
Написать рассыльник, прикрепить к хосту и потом настроить
Необходимо сделать рассыльник писем через веб-интерфейс. Раньше пользовались, но было все утрачено без возврата.
Восстановить возможности нет, нужно сделать заново.
Вид как было в приложении (можно интерпретировать по своему, главное – чтобы письма уходили)
+1 файл чтобы можно было приложить к письму.
автоматическая отписка от писем чтобы работала
Отправляем по 1-5 тыс. писем за один раз два-три раза в месяц.
Прикрутить это все к хосту, настроить чтобы письма в спам не уходили.
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