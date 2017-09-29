Написать рассыльник, прикрепить к хосту и потом настроить

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Необходимо сделать рассыльник писем через веб-интерфейс. Раньше пользовались, но было все утрачено без возврата.  

Восстановить возможности нет, нужно сделать заново. 

Вид как было в приложении (можно интерпретировать по своему, главное – чтобы письма уходили) 

+1 файл чтобы можно было приложить к письму.   

автоматическая отписка от писем чтобы работала 

Отправляем по 1-5 тыс. писем за один раз два-три раза в месяц. 

Прикрутить это все к хосту, настроить чтобы письма в спам не уходили.  

8 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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