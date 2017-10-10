Провести аудит выделенного сервера Selectel

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок205 просмотров

Имеется Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц | 32 ГБ DDR4 | 2 × 2 ТБ SATA + 2 × 240 ГБ SSD 

стоит битрикс веб окружение 7.0.1 (nginx 1.10.2, apache, php 7.1.4, opcache ) База вынесена на другой сервер. 

Нужно провести проверку настроек сервера, дать рекомендации по оптимизации, улучшения и прочему.

ApacheNginxPHP
8 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$50
1 день
Отличная грамотная работа, Семёна. Спасибо, будем обращаться ещё.
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад