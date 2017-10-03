Необходима консультация по правильной настройке wordpress+ wpml

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок143 просмотра

Всем привет!

Установлен WP+wpml.

Необходима консультация по правильной настройке этой пары.

не уходят файлы переводчикам. что-то при установке или настройке неверно сделано. 

можно по телефону или скайп.

оплата приват24.

WordPress
8 лет назад
sitona
Антон 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров