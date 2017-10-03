Перенос сайта на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок176 просмотров

Надо перенести сайт на вордпресс на другой хостинг с базой данных, сохранив вид и работоспособность. Хостинг с подвязанным доменном уже есть

WordPress
8 лет назад
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров