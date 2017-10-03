Время ответа сервера 3,9 секунды. нужно найти причину и исправить

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок170 просмотров

Новостной сайт https://www.nezavisim.org с большим количеством парсеров. Возможно они дают такое замедление. возможно нет. у меня есть лог. в файле.Хостинг- Бегет.

Мне нужен умный человек, могущий решить проблему

8 лет назад
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров