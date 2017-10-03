Протестировать Windows приложение

Есть приложение под Windows 10, 64bit для трансляций на Facebook

нужно его погонять на компе-ноуте: сделать три стрима по 5 минут и один на 30 (захват экрана, камеры, пару раз вставить слово, в конце хлопнуть в ладоши чтобы понять есть ли рассинхрон).

На выходе интересует нагрузка на cpu, прогрев ноута при длинном стриме, ну и конечно какие баги встретились.

Предполагается что буду обращаться периодически для тестирования новых фич.

Оплата только ру-кошельками: ЯД(предпочтительней), qiwi, wmr.