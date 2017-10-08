Относительный путь изображений товаров на Virtuemart 1.1.8

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

В связи с переходом сайта на SSL, требуется сделать относительный путь изображений товаров в Virtuemart, то есть что бы картинки отдавались и по http и по https.

8 лет назад
guest_14966611456542
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров