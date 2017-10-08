Восстановить базу данных из бэкапа

У нас есть проект в базе данных которой поковырялись и удалили несколько таблиц, после чего некоторые функции сайта перестали работать.

Так же у нас есть бэкап вазы данных до того как в ней поковырялись.

Задача заключается в том, чтобы востанновить удалённые таблицы и запустить работу базы данных.