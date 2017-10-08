Разместить сайт на сервере и внести небольшие корректировки

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки164 просмотра

Есть сайт fsiti.com/ нужно перенести его на новый сервер и разместить на новых доменах .ru .рф .рус 

Домены уже куплены, днс сервера изменили, ждем когда сменят 

Корректировки: 

-При нажатии на кнопку "узнать больше" – открывается не в новой странице, а на этой же 

-В контакты добавить email адрес  

-На главной странице fsiti.com/ в разделе меню есть пункт "Контакты", при переходе во внутренние страницы, например fsiti.com/about.html, этого пункта нет, нужно исправить 

Работы немного и важно сделать это сегодня до вечера. Кому интересно, пишите!

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров