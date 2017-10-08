Настроить Mikrotik

Дано: RB951Ui-2HnD.

2 провайдера. Один pppoe, второй L2TP.

Оба 100 мегабит.

Задача:

Объединить два провайдера в failover и loadbalance.

Раздавать все это безобразие фейлверное и балансированное по WiFi и в остальные порты DHCPшкой.

Выгрузить готовый конфиг на тот случай, если что-то навернется.

p.s. быть готовым к тому, что обращусь еще раз с целью подключения третьего провайдера.

Доступ будет через тимвьювер третьего провайдера моего экрана компьютера.

p.s. сам понимаю, что к чему - но не хватает кармы.