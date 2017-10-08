Взломали сервер

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Закрыт9 заявок223 просмотра

Взломали ВПС сервер Debian 8 x64 + ISPmgr5 на котором находились сайты (24 штуку).

На каждый сайт добавили какие-то "левые" папки с файлами, сайты перестали работать. Весь сервер перегружен и ничего не работает.

Нужно разобраться со взломом, очистить сайты от вирусов и закрыть дыру взлома.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.

Debian
8 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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