Взломали сервер

Взломали ВПС сервер Debian 8 x64 + ISPmgr5 на котором находились сайты (24 штуку).

На каждый сайт добавили какие-то "левые" папки с файлами, сайты перестали работать. Весь сервер перегружен и ничего не работает.

Нужно разобраться со взломом, очистить сайты от вирусов и закрыть дыру взлома.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.