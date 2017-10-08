Машина под управлением ubuntu 14.04 Необходимо установить следующий софт: -apache -mysql -php -ftp (не SFTP, разрешить для пользователя root; для анонимов запретить) -привязать домен ...
Взломали сервер
Взломали ВПС сервер Debian 8 x64 + ISPmgr5 на котором находились сайты (24 штуку).
На каждый сайт добавили какие-то "левые" папки с файлами, сайты перестали работать. Весь сервер перегружен и ничего не работает.
Нужно разобраться со взломом, очистить сайты от вирусов и закрыть дыру взлома.
Сразу предлагать примерные сроки и цену.
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