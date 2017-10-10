Дано: RB951Ui-2HnD. 2 провайдера. Один pppoe, второй L2TP. Оба 100 мегабит. Задача: Объединить два провайдера в failover и loadbalance. Раздавать все это безобразие фейлверное и балансированное по ...
Система распределенной обработки задач на нескольких компьютерах
У нас есть сервис. Сервис реализован на базе .NET 4.5. Состоит из.:
1. Web-часть (пользовательская и админская панели, а также API).
2. Распределенная система для обработки запросов API. Реализована на базе RabbitMQ, v3.6. Общая архитектура отображена здесь https://drive.google.com/file/d/0B1JwhoEWV0zDVUQ1OE1UeG5TSlE/view?usp=sharing . Все части работают под управлением системы Windows.
Работа распределенной системы
Сервер управления обработкой задач раздает задачи обработчикам. В качестве параметров передается тип задачи, а также Runtime параметры (специфические для конкретной задачи). Обработчик, который взял задачу,- выполняет задачу и возвращает текстовый ответ(результат работы).
Проблема
Проблема в том, что при одновременной передаче 3х и более задач(от сервера к обработчикам) происходит задержка(зависание). Т.е. при тестировании на 2х обработчиках и одновременно поставленных 2х задачах проблемы нет, когда у нас 4 обработчика(клиента) и мы ставим одновременно 4 задачи сервер как будто не справляется. Если сделать задержку в 0.5-1с и отправлять задания по очереди - такой проблемы нет. Возможно RabbitMQ не лучшая технология для такой задачи либо ошибка где то на нашей стороне.
Варианты решения которые видим
- найти траблы существующего
- взять другое решение
Просьба в заявках оставлять свои предложения и желательно сразу уточнять ориентировочную стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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